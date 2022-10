L'ex Gabbia al gol in Champions: "Lucchese, momento di crescita"

mercoledì, 26 ottobre 2022, 09:01

L'ultimo gol lo aveva segnato proprio con la maglia della Lucchese: Matteo Gabbia, difensore del Milan si e' ripetuto a Zagabria in una gara decisiva per il passaggio del turno in Champion's League della squadra allenata da Pioli. A fine gara ha ricordato la sua esperienza a Lucca: "Quando vai in alcune realtà di devi ambientare. Ho cercato di lavorare bene in ogni squadra in cui sono stato, l’esperienza in Serie C mi è servita tantissimo. Tornassi indietro la rifarei. Sono contenuto che tutto quello che ho fatto mi ha portato qui. Mi godo questa serata e da domani pensiamo al Torino”.