Posticipo del lunedì: pari tra Siena e Cesena

Altre notizie brevi

domenica, 9 ottobre 2022, 19:35

Si sono concluse tutte la gare giocate oggi e valide per la settima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il quadro completo delle gare in programma in attesa del posticipo del lunedì tra Siena e Cesena:

domenica, 9 ottobre 2022, 19:33

Alfonso Greco, tecnico della Torres, è soddisfatto del pari dei suoi uomini a Lucca: "Abbiamo fatto una prestazione di spessore, da squadra solida e fan ben sperare. Forse nel secondo tempo potevamo sfruttare qualche ripartenza in più dove potevamo gestire meglio la palla.

domenica, 9 ottobre 2022, 18:15

Prima vittoria in campionato per gli Under 17 Nazionali della Lucchese che superano per 3-2 i pari età del Gubbio tra le mura amiche. Solo 0-0 invece per gli Under 15 Nazionali che comunque, sempre con il Gubbio, colgono il primo punto della stagione.

venerdì, 7 ottobre 2022, 19:22

Alla partenza per la trasferta di Lucca, il centrocampista della Torres Federico Gianola ha parlato ai microfoni dei social della società sarda: "Domenica sfida molto importante contro una squadra tosta, l'abbiamo preparata bene, c'è ancora rammarico per il derby di mercoledì perso, ma abbiamo voglia di voltare pagina e domenica...