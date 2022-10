Qui Prato, esonerato mister Favarin

Altre notizie brevi

giovedì, 27 ottobre 2022, 19:30

E' il centrocampista rossonero Antonio D'Alena l'ospite della puntata di questa sera di Curva Ovest, la trasmissione in onda su Noitv a partire dalle ore 21.15. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 27 ottobre 2022, 11:28

Undicesima di andata che nel girone dei rossoneri sarà disputata tutta nella giornata di sabato. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

mercoledì, 26 ottobre 2022, 09:01

L'ultimo gol lo aveva segnato proprio con la maglia della Lucchese: Matteo Gabbia, difensore del Milan si e' ripetuto a Zagabria in una gara decisiva per il passaggio del turno in Champion's League della squadra allenata da Pioli.

martedì, 25 ottobre 2022, 16:27

Ancona-Lucchese, in programma sabato prossimo al Dorico, sarà diretta da Francesco Burlando della sezione AIA di Genova. Burlando sarà' coadiuvato da Mattia Moratti di Bergamo e da Alessandro Cassano di Saronno. Burlando e' alla prima direzione di gara con i rossoneri.