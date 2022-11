Posticipo del lunedì: pari tra Entella e Cesena

Altre notizie brevi

domenica, 13 novembre 2022, 18:29

Risultati così così per le due formazioni rossonere degli Under 17 e 15 Nazionali che erano impegnati contro i pari età a Montevarchi: gli Under 17 sono riusciti a strappare un pari per 1-1, mentre gli Under 15 sono stati letteralmente affondati dai valdarnesi che hanno vinto per 5-0.

domenica, 13 novembre 2022, 11:03

In attesa del posticipo del lunedì, si sono concluse le gare domenicali valide per la tredicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 13 novembre 2022, 10:40

Anche il giovane rossonero Ettore Quirini è stato premiato nel corso della Giornata del veterano dello sport, organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Lucca. A vincere il premio “Atleta dell’anno” Andrea Lanfri, l’atleta paralimpico capace di arrivare in vetta all’Everest nel maggio scorso.

sabato, 12 novembre 2022, 14:54

Guido Pagliuca, nella conferenza stampa del sabato, ha parlato anche della Lucchese, come si legge su www.sienaclubfedelissimi.it: “È la mia ex squadra, lì ho ancora amici e ho lasciato persone che stimo. Lucca è un ambiente che mi ha dato tanto, abbiamo vinto un campionato qualche anno fa, l’anno scorso...