Qui Fermo, mister Protti: "Vogliamo regalare al nostro pubblico e alla società una grande gioia"

venerdì, 25 novembre 2022, 17:02

Alla vigilia della gara con i rossoneri, il tecnico della Fermana Stefano Protti si è soffermato ai microfoni del club marchigiano sul match: "Andiamo incontro a un tour de force importante, prendiamo una gara alla volta cercando di fare una buona prestazione. Siamo una squadra che non molla mai, dobbiamo solo avere un pizzico di buona sorte in più. La Lucchese? E' una squadra simile alla nostra, che ha un buon gruppo, lavora bene, ma ha molti più punti di noi e dobbiamo fargli i complimenti: è una squadra rapida sulle ripartenze, dobbiamo stare attenti. In casa facciamo un po' meno bene in casa, serve l'aiuto della gente e lavoriamo tutti i giorni per dare una grande gioia: vogliamo dare una forte gioia al nostro pubblico e alla nostra società".