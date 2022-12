Lucchese-Reggiana, l'Osservatorio per le manifestazione sportive chiede approfondimenti

venerdì, 16 dicembre 2022, 13:50

C'è ancora un punto interrogativo sulla gara del 23 dicembre prossimo al Porta Elisa tra Lucchese e Reggiana: nell'ultima riunione l'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha ritenuto opportuno demandare le modalità di vendita dei biglietti al Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive "per l'ìndividuazione di adeguati provvedimenti interdirtivi". Possibili, se non probabili, restrizioni alla vendita dei biglietti per i tifosi emiliani.