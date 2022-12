Nel posticipo l'Entella batte la Recanatese

Altre notizie brevi

domenica, 11 dicembre 2022, 17:39

Risultati opposti per gli Under 17 e 15 Nazionali della Lucchese, entrambe le formazioni erano impegnate fuori casa a Carrara con i rispettivi pari età: gli Under 17 si sono imposto con un perentorio 3-0 mentre gli Under 15 sono stati sconfitti per 2-1.

sabato, 10 dicembre 2022, 19:36

Alessandro Dal Canto, allenatore della Carrarese, mastica amaro ma è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: "Siamo partiti benissimo, poi ha preso le redini la Lucchese e siamo andati in svantaggio in una situazione dove si poteva fare meglio, poi abbiamo avuto la forza di ribaltarla e sembravamo in grado...

sabato, 10 dicembre 2022, 19:31

Si sono concluse le quattro gare previste nel tardo pomeriggio di oggi e valide per la diciottesima di andata. Ecco i risultati:

sabato, 10 dicembre 2022, 16:29

Si sono concluse le prime cinque gare valide per la diciottesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: