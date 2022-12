Rizzo Pinna nella Top11 settimanale di Tuttoc.com

martedì, 13 dicembre 2022, 08:12

Il rossonero Andrea Rizzo Pinna è stato inserito nella Top11 settimanale redatta da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Le statistiche lo indicano come uno dei migliori centrocampisti del torneo. Non perde occasione per confermarlo".