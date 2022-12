Under 17 e 15: contro il San Donato arrivano due pari

lunedì, 5 dicembre 2022, 11:27

Due pareggi negli incontri casalinghi delle formazioni Under 17 e 15 Nazionali che erano impegnati contro i pari età del San Donato Tavarnelle: gli Under 17 rossoneri hanno pareggiato per 2-2, quelli Under 15 per 0-0.