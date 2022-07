Il Collegio di Garanzia del Coni respinge i ricorsi di Teramo e Campobasso

lunedì, 18 luglio 2022, 19:47

Il Collegio di Garanzia del Coni riunitosi oggi a Roma ha respinto i ricorsi di Teramo e Campobasso che erano stati esclusi dal Consiglio federale della Figc dal prossimo campionato di Serie C avendo ritenuto non vi fossero le condizioni necessarie per l'iscrizione.