Alagna nella Top11 di Tuttoc.com

martedì, 10 gennaio 2023, 08:11

Il rossonero Manuel Alagna è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Prestazione da incorniciare, per il corposo contributo assicurato in entrambe le fasi. Non è un caso che sia proprio lui a sbloccare il risultato".