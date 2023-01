Basket Le Mura, per capitan Miccoli, niente frattura ma lussazione del quarto dito mano destra

Altre notizie brevi

lunedì, 30 gennaio 2023, 18:04

Turno infrasettimanale per la sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputerà tutta nella giornata di martedì. Ecco il quadro degli incontri:

lunedì, 30 gennaio 2023, 12:31

Il giudice sportivo ha comminato un turno di squalifica per il giocatore rossonero Domenico Franco che era in diffida. La Torres, prossima avversaria dei rossoneri, dovrà invece fare a meno di Filippo Lora, fermato per una giornata.Un turno e 500 euro di multa anche al preparatore rossonero Paolo Tommei che...

lunedì, 30 gennaio 2023, 09:12

La ripresa dei campionati professionistici del settore giovanile riserva solo amarezze ai rossoneri: la Lucchese Under 17 Nazionale è stata sconfitta per 4-0 a Chiavari dall'Entella, agli Under 15 Nazionali va pure peggio: perdono 6-0 sempre con l'Entella.

domenica, 29 gennaio 2023, 10:45

Lucchese-San Donato Tavarnelle, in programma martedì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Costantino Cardella della sezione AIA di Torre del Greco. Cardella sarà assistito da Ayoub El Filali di Alessandria e da Rodolfo Spataro di Rossano. Quarto uomo, Duccio Mancini di Pistoia.