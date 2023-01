Funerali Scaletta, le esequie mercoledì a Sant'Anna

Altre notizie brevi

martedì, 24 gennaio 2023, 16:47

Il giudice sportivo ha fermato per un turno, e dunque non saranno disponibili per la gara di sabato contro la Lucchese, i giocatori Andrea Del Carro e Simone Tonelli del Rimini. Tra i rossoneri entrano in diffida D'Alena e Tiritiello: al prossimo cartellino giallo, saranno squalificati.

martedì, 24 gennaio 2023, 12:37

Continuano i test di alto livello per le squadre della Rappresentativa di Lega Pro. Dopo le amichevoli con Perugia e Fiorentina, mercoledì 1 febbraio, a Coverciano, sono previste due partite per i ragazzi Under 15 ed Under 16 contro i pari età dell’Italia.

martedì, 24 gennaio 2023, 08:15

Rimini-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Giorgio Vergaro della sezione AIA di Bari. Vergaro sarà coadiuvato da Federico Fratello di Latina e da Carmine De Vito di Napoli. Quarto uomo, Andrea Traini di San Benedetto del Tronto.

domenica, 22 gennaio 2023, 21:14

L’allenatore del Fiorenzuola Luca Tabbiani si è detto molto soddisfatto della prestazione dei propri giocatori: “Ho chiesto ai ragazzi di divertirsi e di mostrare un atteggiamento propositivo in campo. Eravamo reduci da un filotto negativo di quattro sconfitte consecutive, anche dovute agli infortuni che non ci hanno permesso di allenarci...