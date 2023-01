Giudice sportivo, fermati per un turno due giocatori del Rimini. Tiritiello e D'Alena in diffida

martedì, 24 gennaio 2023, 16:47

Il giudice sportivo ha fermato per un turno, e dunque non saranno disponibili per la gara di sabato contro la Lucchese, i giocatori Andrea Del Carro e Simone Tonelli del Rimini. Tra i rossoneri entrano in diffida D'Alena e Tiritiello: al prossimo cartellino giallo, saranno squalificati.