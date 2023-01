Giudice sportivo, squalificato il preparatore rossonero Tommei e Franco

lunedì, 30 gennaio 2023, 12:31

Il giudice sportivo ha comminato un turno di squalifica per il giocatore rossonero Domenico Franco che era in diffida. La Torres, prossima avversaria dei rossoneri, dovrà invece fare a meno di Filippo Lora, fermato per una giornata.Un turno e 500 euro di multa anche al preparatore rossonero Paolo Tommei che a Rimini era stato espulso dall'arbitro dopo aver avuto un litigio con un tesserato della formazione romagnola, il giocatore Niccolò Tofanari, anch'esso sanzionato nel solito modo. Infine, con il cartellino giallo rimediato in Romagna, entra in diffida anche Mauro Ravasio.