Lucchese-Fiorenzuola, dirige Gemelli di Messina

Altre notizie brevi

lunedì, 16 gennaio 2023, 18:38

La gara tra Torres e Lucchese, in programma sabato 4 febbraio, verrà disputata con fischio d'inizio alle ore 14,30 e non 17,30 come previsto inizialmente. La Lega Pro ha ratificato gli accordi presi tra le due società.

lunedì, 16 gennaio 2023, 12:15

Il centravanti rossonero Andrea Bianchimano ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista a SuperNews. Il classe 1996 ha collezionato 14 presenze e 4 gol in questa prima parte di campionato: “Stiamo facendo sicuramente un buon campionato.

domenica, 15 gennaio 2023, 17:01

Mister Canzi arriva in sala stampa a commentare la gara appena pareggiata con i rossoneri: "Un pareggio che tutto sommato fa contenti tutti e due, è stata un bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre anche se non ci sono stati gol.

domenica, 15 gennaio 2023, 16:53

Dopo l'anticipo di ieri tra Rimini e Entella (1-4) si sono disputate oggi tutte le gare valide per la terza di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: