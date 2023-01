Lutto in casa rossonera: è morto lo storico tifoso Alberto Nieri

sabato, 28 gennaio 2023, 16:48

Si è spento nei giorni scorsi Alberto Nieri, classe 1935, uno dei reduci della leva giovanile dell'Astor Lucca presieduta da Don Sirio Valeriani che giocava le sue partite casalinghe al Campo Balilla. Alberto era una mezzala molto conosciuta fra la metà degli anni 50 e 60. Al calcio preferì la laurea in Giurisprudenza e il lavoro in uno studio legale prima e in un Ente Pubblico poi, ma questo non interruppe il suo rapporto con il calcio lucchese che proseguì come allenatore delle categorie Giovanili della stessa Astor e poi della Lucchese. Era amico personale di Gianfranco Clerici e di Piero Ribechini (che ritrovo' poi a Livorno dove si stabilì all'inizio degli anni 80). Per dieci anni ha seguito fisicamente la Lucchese in serie B senza perdere mai una partita. Ma fino all'ultimo, nonostante i ben noti fallimenti societari e i problemi fisici che lo bloccano, non ha cessato a suo modo di sostenere la squadra.