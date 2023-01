Mastalli nella Top11 di www.tuttoc.com

Altre notizie brevi

lunedì, 30 gennaio 2023, 18:04

Turno infrasettimanale per la sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputerà tutta nella giornata di martedì. Ecco il quadro degli incontri:

lunedì, 30 gennaio 2023, 13:34

Basket Le Mura comunica che a seguito di trauma verificatosi all’inizio della partita con la Segafredo Bologna, Maria Miccoli ha riportato una lussazione del 4° dito della mano destra. La radiografia ha escluso fratture, si è ridotta manualmente la lussazione ed è stata applicata una stecca di Zimmer.

lunedì, 30 gennaio 2023, 12:31

Il giudice sportivo ha comminato un turno di squalifica per il giocatore rossonero Domenico Franco che era in diffida. La Torres, prossima avversaria dei rossoneri, dovrà invece fare a meno di Filippo Lora, fermato per una giornata.Un turno e 500 euro di multa anche al preparatore rossonero Paolo Tommei che...

lunedì, 30 gennaio 2023, 09:12

La ripresa dei campionati professionistici del settore giovanile riserva solo amarezze ai rossoneri: la Lucchese Under 17 Nazionale è stata sconfitta per 4-0 a Chiavari dall'Entella, agli Under 15 Nazionali va pure peggio: perdono 6-0 sempre con l'Entella.