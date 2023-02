Mercato, Lucchese a un passo da Vincent De Maria

martedì, 31 gennaio 2023, 18:30

La Lucchese è ai dettagli per il terzino sinistro, si tratta di Vincent De Maria, svincolato da dicembre dal Taranto dopo aver collezionato 9 presenze con la maglia dei pugliesi. Il giocatore avrebbe firmato fino a giugno anche se manca ancora l'ufficialità. De Maria, oltre a Taranto, ha giocato in Serie C con la Giana Erminio e in Serie D con l'Inveruno dopo aver fatto il settore giovanile nell'Albinoleffe.