Mister Canzi: "Un pareggio che mi va bene"

domenica, 15 gennaio 2023, 17:01

Mister Canzi arriva in sala stampa a commentare la gara appena pareggiata con i rossoneri: "Un pareggio che tutto sommato fa contenti tutti e due, è stata un bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre anche se non ci sono stati gol. Ma è comunque importante che dopo le partite di Ancona e Olbia dove abbiamo preso 7 gol in 2 partite siamo riusciti a gestire bene la fase difensiva. Adesso dobbiamo tenere la concentrazione per preparare la gara al meglio contro la Vis Pesaro".