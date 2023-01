Quarta di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 gennaio 2023, 17:49

L’ex allenatore rossonero Giovanni Lopez è il nuovo tecnico della Viterbese. Un altro ribaltone in casa giallo blu, dopo l’esonero di Emanuele Pesoli e l’arrivo alla direzione sportiva di Franco Zavaglia. Lopez era stato accostato anche alla Torres ma poi la scelta è ricaduta su Sottili.

martedì, 17 gennaio 2023, 17:54

Lucchese-Fiorenzuola, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Enrico Gemelli della sezione AIA di Messina. Gemelli sarà coadiuvato da Marco Pillar di Cagliari e da Ilario Montanelli di Lecco. Quarto uomo, Nirintasalama Andriambelo di Roma 1.

lunedì, 16 gennaio 2023, 18:38

La gara tra Torres e Lucchese, in programma sabato 4 febbraio, verrà disputata con fischio d'inizio alle ore 14,30 e non 17,30 come previsto inizialmente. La Lega Pro ha ratificato gli accordi presi tra le due società.

lunedì, 16 gennaio 2023, 12:15

Il centravanti rossonero Andrea Bianchimano ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista a SuperNews. Il classe 1996 ha collezionato 14 presenze e 4 gol in questa prima parte di campionato: “Stiamo facendo sicuramente un buon campionato.