Quinta di ritorno, i risultati delle ultime quattro gare: dilaga il Cesena

Altre notizie brevi

sabato, 28 gennaio 2023, 16:48

Si è spento nei giorni scorsi Alberto Nieri, classe 1935, uno dei reduci della leva giovanile dell'Astor Lucca presieduta da Don Sirio Valeriani che giocava le sue partite casalinghe al Campo Balilla. Alberto era una mezzala molto conosciuta fra la metà degli anni 50 e 60.

sabato, 28 gennaio 2023, 16:29

Quinta di ritorno; si sono concluse le prime gare in programma. Ecco i risultati:

sabato, 28 gennaio 2023, 10:33

Nuovo lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte scorsa l'ex presidente della Figc Carlo Tavecchio, attualmente presidente del Comitato Regionale Lombardia. Tavecchio era nato a Ponte Lambro nel 1943, per 15 anni alla guida della Lega Nazionale Dilettanti, dal 2014 era divenuto il numero uno in Figc siamo...

giovedì, 26 gennaio 2023, 12:54

Il rossonero Andrea Rizzo Pinna sarà l'ospite della puntata di stasera, giovedì, di Curva Ovest, in onda su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinione leader Giulio Castagnoli.