Rappresentative Lega Pro, convocato il rossonero D'Antona

Altre notizie brevi

giovedì, 5 gennaio 2023, 08:59

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio. Ecco tutte le gare in programma:

martedì, 3 gennaio 2023, 14:43

Imolese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Fabrizio Ramondino della sezione AIA di Palermo. Ramondino sarà coadiuvato da Giampaolo Jorji di Albano Laziale e da Mattia Morotti di Bergamo. Quarto uomo, Leonardo Leorsini di Terni. Ramondino è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

giovedì, 29 dicembre 2022, 18:03

E' Stefano Sottili il nuovo tecnico della Torres: lo ha ufficialmente comunicato il club sardo. Sottili, che in precedenza ha tra le altre allenato Arezzo e Viterbese, subentra a Greco che era stato esonerato nei giorni scorsi.

mercoledì, 28 dicembre 2022, 17:46

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Francesco Benassai, che era stato espulso per somma di ammonizioni nella gara casalinga contro la Reggiana. Per i granata, invece, un turno di stop all'allenatore Diana e al giocatore Varela, mentre Laezza è stato fermato per due gare.