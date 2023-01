Settore giovanile, alla ripresa arrivano solo batoste

lunedì, 30 gennaio 2023, 09:12

La ripresa dei campionati professionistici del settore giovanile riserva solo amarezze ai rossoneri: la Lucchese Under 17 Nazionale è stata sconfitta per 4-0 a Chiavari dall'Entella, agli Under 15 Nazionali va pure peggio: perdono 6-0 sempre con l'Entella.