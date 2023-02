Decima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 febbraio 2023, 18:44

Dopo alcune settimane di blocco dovuto a cause ancora da accertare, Lucchese 1905 informa che la nuova pagina Facebook e' on line: "Eccoci di nuovo qui. Dopo due settimane di silenzio siamo ritornati online con una nuova pagina Facebook.

martedì, 21 febbraio 2023, 18:27

Il giudice sportivo ha squalificato per una gara l'allenatore del Montevarchi Marco Banchini e il giocatore Mattia Gennari che non saranno a disposizione per la gara con la Lucchese.

martedì, 21 febbraio 2023, 17:46

Montevarchi-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione AIA de L'Aquila. Pezzopane sarà' coadiuvato da Marco Giudice di Frosinone e da Michele Fracchiolla di Bari. Quarto uomo, Filippo Balducci di Empoli.

lunedì, 20 febbraio 2023, 22:23

Il big match tra Cesena e Reggiana termina con il punteggio di 1-2, un risultato destinato a iscrivere una serie ipoteca sulla possibilità per i granata di arrivare in serie B attraverso la vittoria in campionato.