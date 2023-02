Giudice sportivo, fermati Tiritiello, Benassai e Bianchimano. Uno squalificato anche nella Torres

giovedì, 2 febbraio 2023, 08:12

Tre giocatori rossoneri sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo. Sono: Andrea Tiritiello, Francesco Benassai e Andrea Bianchimano, tutti e tre erano in diffida. Fermato per una gara anche Francesco Urso della Torres che dunque salterà la partita di sabato contro la Lucchese. Andrea Tumbarello, con il cartellino rimediato contro il San Donato, entra in diffida.