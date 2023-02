Giudice sportivo, Merletti fermato per un turno

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 febbraio 2023, 09:16

Nel girone dei rossoneri, l'ottava di ritorno sarà disputata nell'arco di tre giorni: sono infatti previste gare dal sabato al lunedì. Ecco il quadro completo:

martedì, 7 febbraio 2023, 12:42

Lucchese-Recanatese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Mauro Gangi della sezione AIA di Enna. Gangi sarà coadiuvato da Gilberto Laghezza di Mestre e da Daniele Sbardella di Belluno. Quarto uomo, Fabio Rinadli di Novi Ligure.

martedì, 7 febbraio 2023, 11:25

Vis Pesaro-Pontedera, valida per la quarta di ritorno e non disputata per impraticabilità del campo, sarà recuperata mercoledì 15 febbraio con inizio alle ore 18.

domenica, 5 febbraio 2023, 18:25

Doppia sconfitta per le due formazioni giovanili rossonere che sono inserite nei campionati professionistici. Gli Under 17 Nazionali sono stati sconfitti in casa dall'Olbia per 1-0. Sempre con i sardi e sempre tra le mura amiche hanno perso, per 2-1, anche gli Under 15 Nazionali.