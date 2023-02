Giudice sportivo, squalificati Banchini e Gennari del Montevarchi

Altre notizie brevi

martedì, 21 febbraio 2023, 17:46

Montevarchi-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione AIA de L'Aquila. Pezzopane sarà' coadiuvato da Marco Giudice di Frosinone e da Michele Fracchiolla di Bari. Quarto uomo, Filippo Balducci di Empoli.

lunedì, 20 febbraio 2023, 22:23

Il big match tra Cesena e Reggiana termina con il punteggio di 1-2, un risultato destinato a iscrivere una serie ipoteca sulla possibilità per i granata di arrivare in serie B attraverso la vittoria in campionato.

lunedì, 20 febbraio 2023, 10:03

Ancora due sconfitte per le squadre professionistiche rossonere degli Under 17 Nazionali e Under 15 Nazionali che sono state battute in casa, rispettivamente per 1-0 e 2-1, dai pari età del Pontedera.

domenica, 19 febbraio 2023, 19:38

Mister Brevi arriva in sala stampa a commentare la sconfitta ed è comunque soddisfatto, almeno a metà: "Il primo tempo l'abbiamo fatto bene e abbiamo avuto un paio di occasioni, nel secondo tempo sapevamo che saremmo andati in sofferenza visto il numero di giocatori indisponibili e non siamo più riusciti...