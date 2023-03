Lega Pro, Nocelli dell'Ancona è il sesto consigliere

Altre notizie brevi

venerdì, 3 marzo 2023, 09:23

Undicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri prenderà l'avvio domani con l'anticipo tra Gubbio e Olbia per poi svolgersi nei rimanenti incontri la domenica. Ecco il programma delle gare:

giovedì, 2 marzo 2023, 23:01

Il primo atto della finale di Coppa Italia di Serie C tra Juventus B e Vicenza si è concluso con il risultato di 2-1 per i veneti che dunque si portano avanti con la possibilità di chiudere la partita sul proprio terreno nella gara di ritorno.

giovedì, 2 marzo 2023, 15:27

Il rossonero Giovanni Bruzzaniti sarà l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 2 marzo 2023, 13:19

C'è spazio per i ricordi in rossonero per Mattia Bortolussi, ora attaccante del Padova, che ha parlato ai microfoni di padovasport: "A gennaio si sono create le condizioni perchè andassi via da Novara, eravamo tutti d'accordo diciamo di cambiare.