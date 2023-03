L'ex Bortolussi ricorda: "Sono stato capitano di una Lucchese..."

giovedì, 2 marzo 2023, 13:19

C'è spazio per i ricordi in rossonero per Mattia Bortolussi, ora attaccante del Padova, che ha parlato ai microfoni di padovasport: "A gennaio si sono create le condizioni perchè andassi via da Novara, eravamo tutti d'accordo diciamo di cambiare. Ora sono qui consapevole di aver fatto un ulteriore passo avanti nella mia carriera. Ho fatto già molta esperienza, sono stato capitano di una Lucchese in grande difficoltà. Ora qui a Padova voglio trovare continuità"