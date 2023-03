Mister Colavitto: "Complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto sino in fondo"

domenica, 5 marzo 2023, 17:05

Il tecnico dell'Ancona Colavitto "In undici contro undici abbiamo creato piccole situazioni che non abbiamo sfruttato, l'Ancona mi è piaciuta dall'inizio alla fine, devo farei complimenti ai ragazzi. In inferiorità ho messo tre attaccanti, poi chiaro alcune cose vanno migliorare, però alla fine ci portiamo un punto che dobbiamo valorizzare domenica sennò i sacrifici fatti sono inutili. Ogni anno perdo punti per il mio modo di giocare, a partire dai fuorigiochi non chiamati, il secondo gol dell'Entella era in fuorigioco, siamo nei professionisti dovremmo essere tutelati, nel 2023 non c'è la gol line tecnology. Gli arbitri vanno aiutati, ma siamo nel 2023, il mio giocatore ha commesso una ingenuità, ma andate a vedere cosa fa il giocatore della Lucchese poco prima, avesse avuto la tecnologia l'arbitro avrebbe preso altri provvedimenti. Prezioso ha commesso un errore, ma c'è stato un prima".