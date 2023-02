Nona di ritorno, vince l'Entella, cade il Pontedera

Altre notizie brevi

lunedì, 20 febbraio 2023, 10:03

Ancora due sconfitte per le squadre professionistiche rossonere degli Under 17 Nazionali e Under 15 Nazionali che sono state battute in casa, rispettivamente per 1-0 e 2-1, dai pari età del Pontedera.

domenica, 19 febbraio 2023, 19:38

Mister Brevi arriva in sala stampa a commentare la sconfitta ed è comunque soddisfatto, almeno a metà: "Il primo tempo l'abbiamo fatto bene e abbiamo avuto un paio di occasioni, nel secondo tempo sapevamo che saremmo andati in sofferenza visto il numero di giocatori indisponibili e non siamo più riusciti...

giovedì, 16 febbraio 2023, 16:29

Mano pesante del giudice sportivo che, all'indomani della gara tra Vis Pesaro e Pontedera ha squalificato due giocatori della squadra marchigiana che domenica sarà al Porta Elisa. Federico Gerardi è stato fermato per due turni, mentre Mario Coppola per una gara.

giovedì, 16 febbraio 2023, 13:08

Maurizio Lauro è il nuovo allenatore dell’Alessandria: lo ha comunicato la stessa società piemontese. Per il tecnico, che è subentrato a Fabio Rebuffi, contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza diretta.