Qui Alessandria, Lauro è il nuovo tecnico

Altre notizie brevi

giovedì, 16 febbraio 2023, 16:29

Mano pesante del giudice sportivo che, all'indomani della gara tra Vis Pesaro e Pontedera ha squalificato due giocatori della squadra marchigiana che domenica sarà al Porta Elisa. Federico Gerardi è stato fermato per due turni, mentre Mario Coppola per una gara.

giovedì, 16 febbraio 2023, 11:36

Sarà Bruno Russo l'ospite della puntata di stasera, giovedì, di Curva Ovest in onda su Noitv, eccezionalmente con inizio alle ore 21,30. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 16 febbraio 2023, 07:32

Nona di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra domenica e lunedì prossimi. Ecco le gare in programma:

giovedì, 16 febbraio 2023, 07:03

Nessun posto in più in chiave play off nel girone dei rossoneri: l'Entella è stata infatti battuta ai supplementari per 4-1 dal Vicenza, nell'altra semifinale la Juventus B ha vinto ai rigori contro il Foggia: 5-3 il finale di gara.