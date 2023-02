Settima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 3 febbraio 2023, 08:01

Cambia l'arbitro di Torres-Lucchese, in programma sabato prossimo: al posto di Stefano Raineri della sezione AIA di Como dirigerà Aleksandar Djurdjevic della sezione AIA di Trieste che sarà coadiuvato da Emanuele Braccini di Macerata e da Andrea Rizzello di Casarano. Quarto uomo, proprio Stefano Raineri di Como.

giovedì, 2 febbraio 2023, 08:12

Tre giocatori rossoneri sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo. Sono: Andrea Tiritiello, Francesco Benassai e Andrea Bianchimano, tutti e tre erano in diffida. Fermato per una gara anche Francesco Urso della Torres che dunque salterà la partita di sabato contro la Lucchese.

mercoledì, 1 febbraio 2023, 12:51

La Lega Pro, in riferimento all’Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società associate in programma il prossimo 9 febbraio a Roma presso il Salone D’Onore del CONI, comunica che, entro il termine previsto dalla disposizione di cui all’art. 16 comma 4 del vigente Statuto, sono state ritualmente depositate le seguenti candidature:

martedì, 31 gennaio 2023, 22:55

Si sono concluse anche le partite previste in serata e valide per la sesta di ritorno. Ecco i risultati: