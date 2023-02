Settore giovanile, ancora un fine settimana da dimenticare

lunedì, 20 febbraio 2023, 10:03

Ancora due sconfitte per le squadre professionistiche rossonere degli Under 17 Nazionali e Under 15 Nazionali che sono state battute in casa, rispettivamente per 1-0 e 2-1, dai pari età del Pontedera.