Settore giovanile: bene gli Under 17, nuova sconfitta per gli Under 15

lunedì, 13 febbraio 2023, 08:34

Si chiude con un bilancio di una vittoria e di una sconfitta la trasferta a Gubbio delle due formazioni professionistiche rossonere: gli Under 17 Nazionali hanno battuto per 1-0 i pari età umbri, mentre gli Under 15 Nazionali sono usciti battuti per 2-1.