Undicesima di ritorno, tutti i risultati di giornata: la Reggiana continua a vincere

Altre notizie brevi

domenica, 5 marzo 2023, 17:05

Il tecnico dell'Ancona Colavitto "In undici contro undici abbiamo creato piccole situazioni che non abbiamo sfruttato, l'Ancona mi è piaciuta dall'inizio alla fine, devo farei complimenti ai ragazzi. In inferiorità ho messo tre attaccanti, poi chiaro alcune cose vanno migliorare, però alla fine ci portiamo un punto che dobbiamo valorizzare...

domenica, 5 marzo 2023, 14:05

Il super tifoso Armando Lucchesi, da una vita al seguito della Pantera, è stato premiato con una maglia rossonera prima della gara contro l'Ancona, ricevuta direttamente dalle mani del presidente Vichi: sul retro il numero degli anni, 86, del tifoso, larghissima parte dei quali passati con la Lucchese nel cuore.

sabato, 4 marzo 2023, 18:39

Gianluca Colavitto, tecnico dell'Ancona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con i rossoneri, come si può leggere sul sito ufficiale della società dorica: “E’ Una partita importante e difficile. Veniamo da tre gare dove abbiamo raccolto meno di quanto prodotto.

sabato, 4 marzo 2023, 17:39

Nell'anticipo valido per la undicesima di ritorno, l'Olbia fa il colpaccio per 1-0 a Gubbio rinforzando le sue speranze di salvezza diretta.