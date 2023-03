Anticipo, pari tra Rimini e Reggiana

Altre notizie brevi

venerdì, 24 marzo 2023, 18:46

Domani, sabato 25 marzo, alle ore 14:30 allo Stadio di Saltocchio ci sarà uno scontro diretto per la salvezza per la Primavera 3 di Toni Carruezzo. I rossoneri affronteranno infatti la Pro Sesto, in un match che vale la salvezza.

giovedì, 23 marzo 2023, 16:24

E' il rossonero Domenico Franco l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest, in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 23 marzo 2023, 15:54

Quindicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri si svolgerà tra sabato e domenica prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

martedì, 21 marzo 2023, 17:51

Manuel Giandonato della Fermana e' stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dunque salterà' la gara del Porta Elisa di domenica prossima; il portiere rossonero Cucchietti, con il cartellino giallo rimediato a Gubbio e' invece entrato in diffida.