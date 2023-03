Giudice sportivo, Panico fermato per un turno

mercoledì, 15 marzo 2023, 17:57

Il rossonero Giuseppe Panico è stato fermato per un turno dal giudice sportivo a seguito del cartellino giallo rimediato nel derby con il Siena, essendo già in diffida. Nel Siena vanno registrati invece due squalificati espulsi dalla panchina: Lorenzo Manni e Filippo Berti. Nel Gubbio, prossimo avversario dei rossoneri, è stato fermato per un turno Marco Spina.