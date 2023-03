Lutto in casa rossonera: muore il suocero del diesse Deoma

Altre notizie brevi

lunedì, 13 marzo 2023, 16:49

Come riporta www.sienaclubfedelissimi.it, il tecnico dei bianconeri Guido Pagliuca ha parlato stamani della gara contro i rossoneri: “È una partita importante, un derby importante. Pertanto serve recuperare le energie al meglio, lavorare sulla nostra concentrazione e sulla motivazione per presentarsi nel miglior modo possibile.

lunedì, 13 marzo 2023, 15:00

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Marco Meli del Siena che dunque non sarà disponibile per la gara di domani contro la Lucchese al Porta Elisa. Il rossonero Panico, con il cartellino rimediato a Alessandria, è invece andato in diffida.

lunedì, 13 marzo 2023, 07:29

Lucchese-Siena, in programma domani sera al Porta Elisa, sarà diretta da Gioele Iacobellis della sezione AIA di Pisa. Iacobellis sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Pier Paolo Carella de L'Aquila. quarto uomo, Juri Gallorini di Arezzo. Iacobellis è alla sua prima direzione di gara con i rossoneri.

domenica, 12 marzo 2023, 19:22

Risultati contrastanti per le formazioni giovanili professionistiche della Lucchese alla ripresa dei campionati: bella vittoria dei rossoneri Under 17 Nazionali che battono a domicilio il Siena per 2-0; mentre gli Under 15 Nazionali vengono sconfitti nettamente dai pari età bianconeri per 4-1.