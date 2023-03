Lutto in casa rossonera: è morta Marna Lippi, figlia del mitico massaggiatore della Lucchese Beolino

giovedì, 30 marzo 2023, 12:53

Lutto in casa rossonera: è morta nei giorni scorsi Marna Lippi, figlia di Luigi mitico massaggiatore della Lucchese, da tutti conosciuto come Beolino, che aveva passato alla figlia unica l'amore per la lettura e per la Pantera. I funerali si terranno oggi nella chiesa di S. Anna alle ore 15. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.