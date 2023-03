Mister Protti: "Meritavamo di più, tutte le decisioni dell'arbitro sono andare a discapito nostro"

domenica, 26 marzo 2023, 16:50

Stefano Protti, tecnico della Fermana, "Devo fare i complimenti alla squadra per quanto ha saputo dimostrare, una squadra viva, dinamica, presente nonostante l'inferiorità numerica. Quanto è successo non è stato gradevole subirlo, penso che ci gioca per salvarsi e per vincere devono avere lo stesso trattamento, oggi non ho visto questo. Per quanto visto in campo, meritavamo di più. Ho visto due buone squadre, ma per sfortuna dell'arbitro tutte le sue decisioni sono andate a discapito nostro. L'ultimo episodio me lo sognerò anche la notte".