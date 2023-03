Primavera: domani a Saltocchio Lucchese-Sesto per la salvezza

venerdì, 24 marzo 2023, 18:46

Domani, sabato 25 marzo, alle ore 14:30 allo Stadio di Saltocchio ci sarà uno scontro diretto per la salvezza per la Primavera 3 di Toni Carruezzo. I rossoneri affronteranno infatti la Pro Sesto, in un match che vale la salvezza. La Lucchese dovrà assolutamente vincere per evitare i playout per la retrocessione e sarà rinforzata da tre pezzi importanti e ci riferiamo a D’Ancona, Ferro e Catania.