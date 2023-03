Qui Cesena, mister Toscano: "La Lucchese non ha mai preso imbarcate"

Altre notizie brevi

giovedì, 30 marzo 2023, 16:59

Mario Mercadante difensore del Cesena nel corso di Pianeta Bianconero ha parlato del match contro i rossoneri: “E’ una delle squadre più scorbutiche che si possano incontrare ma noi avremo la spinta del nostro pubblico e poi, parliamoci chiaro, la nostra motivazione non può essere la loro: questo dovrà fare...

giovedì, 30 marzo 2023, 12:57

Il centrocampista rossonero Alessandro Mastalli è l'ospite della puntata odierna di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 30 marzo 2023, 12:53

Lutto in casa rossonera: è morta nei giorni scorsi Marna Lippi, figlia di Luigi mitico massaggiatore della Lucchese, da tutti conosciuto come Beolino, che aveva passato alla figlia unica l'amore per la lettura e per la Pantera. I funerali si terranno oggi nella chiesa di S. Anna alle ore 15.

mercoledì, 29 marzo 2023, 07:08

Sedicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri sarà disputata tutta nella giornata di sabato prossimo. Ecco il quadro delle gare in programma: