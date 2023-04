Sedicesima di ritorno, i primi risultati di giornata: l'Olbia vince lo scontro salvezza con l'Alessandria

Altre notizie brevi

sabato, 1 aprile 2023, 19:39

Si sono concluse le gare previste nella seconda metà del pomeriggio e valide per la sedicesima di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 31 marzo 2023, 14:39

All vigilia di Cesena-Lucchese ha parlato anche il tecnico dei romagnoli Domenico Toscano: "Bisogna insistere e fare 81 punti. Tutte le partite, fino alla fine del campionato, saranno scorbutiche. La Lucchese non ha mai preso imbarcate, vuol dire che tiene in equilibrio le partite, noi dal primo minuto dovremo dare...

giovedì, 30 marzo 2023, 16:59

Mario Mercadante difensore del Cesena nel corso di Pianeta Bianconero ha parlato del match contro i rossoneri: “E’ una delle squadre più scorbutiche che si possano incontrare ma noi avremo la spinta del nostro pubblico e poi, parliamoci chiaro, la nostra motivazione non può essere la loro: questo dovrà fare...

giovedì, 30 marzo 2023, 12:57

Il centrocampista rossonero Alessandro Mastalli è l'ospite della puntata odierna di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.