Settore giovanile, fine settimana in chiaro-scuro

domenica, 12 marzo 2023, 19:22

Risultati contrastanti per le formazioni giovanili professionistiche della Lucchese alla ripresa dei campionati: bella vittoria dei rossoneri Under 17 Nazionali che battono a domicilio il Siena per 2-0; mentre gli Under 15 Nazionali vengono sconfitti nettamente dai pari età bianconeri per 4-1.