Tredicesima di ritorno, ecco le gare in programma

Altre notizie brevi

domenica, 12 marzo 2023, 19:22

Risultati contrastanti per le formazioni giovanili professionistiche della Lucchese alla ripresa dei campionati: bella vittoria dei rossoneri Under 17 Nazionali che battono a domicilio il Siena per 2-0; mentre gli Under 15 Nazionali vengono sconfitti nettamente dai pari età bianconeri per 4-1.

sabato, 11 marzo 2023, 19:32

Si sono concluse le rimanenti gare previste oggi e valide per la dodicesima di ritorno. Ecco i finali:

sabato, 11 marzo 2023, 16:31

Si sono concluse le prime gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

giovedì, 9 marzo 2023, 16:57

Il difensore rossonero Francesco Benassai è l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest in onda alle 21,15 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.