Giudice sportivo, un turno di stop a Quirini e Cucchietti, due al diesse Deoma

lunedì, 3 aprile 2023, 17:11

Un turno di squalifica per i rossoneri Tommaso Cucchietti e Ettore Quirini, che a Cesena hanno rimediato un cartellino giallo ed erano già diffidati: ecco il provvedimento del giudice sportivo. Che ha squalifica sino al 18 aprile prossimo anche il direttore sportivo rossonero Daniele Deoma "per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi di protesta nei suoi confronti nonché per avere rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle minacce proferite (panchina aggiuntiva)". Squalifica per due turni anche per il vice allenatore del Cesena Carmine Alessandria, protagonista del diverbio con Deoma. Giovanni Bruzzaniti, con il cartellino rimediato a Cesena, è entrato in diffida.