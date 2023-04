Grazioli (Assocalciatori): "Play off entro 7-10 giorni"

mercoledì, 26 aprile 2023, 15:03

I play off? Entro 7-10 giorni il via: ne è convinto Gianni Grazioli, direttore generale dell'Assocalciatori e coordinatore del Club Italia della Federcalcio, che al Corriere Veneto ha spiegato come entro in 20 giugno l'attività debba per forza essere conclusa: “Tutto è legato al ricorso del Siena. Ma non si potrà andare oltre il 20 giugno, termine fissato per le iscrizioni al prossimo campionato. Entro quella data tutto dovrà essere concluso”.