I rossoneri riprendono la preparazione

lunedì, 10 aprile 2023, 20:03

La squadra ha ripreso la preparazione in vista del penultimo match di campionato contro la Carrarese. Allo stadio di Saltocchio erano quasi tutti presenti eccezion fatta per Pirola che ha un problema fisico. In questa settimana, ci sono due scelte che Maraia dovrà fare principalmente per la formazione anti Carrarese, la prima è quella sui portieri, Coletta o Cucchietti? A nostro avviso non ci sarebbero dubbi, perchè nonostante Coletta abbia fatto bene nella partita con l'Entella, Cucchietti merita di terminare il campionato perchè le sue prestazioni sono state sempre all'altezza della situazione. L'altra scelta dovrà essere fatta sul sostituto di Bruzzaniti, l'indiziato numero uno sembra essere Rizzo Pinna. Saranno invece da valutare le condizioni di Franco, che proprio oggi alla ripresa degli allenamenti, ha fatto lavoro differenziato e verrà valutato dallo staff medico e tecnico durante la settimana. Rientreranno invece dalla squalifica Cucchietti e Quirini. I ragazzi oggi hanno prima svolto un lavoro atletico e delle esercitazioni con la palla. Per domani è prevista una seduta pomeridiana alle 14:30, così come Mercoledì.